فهد المضحكي - حروب -العثمانيين الجدد

2020/02/29 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي في سوريا، حيث تتشابك الحملات الاستراتيجية، وبعد العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شرق الفرات، أسفر موقف الولايات المتحدة المتأرجح بين الانسحاب من سوريا أو المكوث فيها عن تغير جذري في مواقف الأطراف المؤثرة في الساحة السورية.يقول المحلل السياسي التركي تورغوت أوغلو إنه مع دخول الأزمة متعددة الأبعاد مرة جديدة، بدأت فيها قواعد الحرب واللعبة تتغير مرة أخرى، وبينما حدثت الأطراف الفاعلة بسوريا ......

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