مدير عام صحة النجف وصاحب فندق قطر الندى يتفقا على حجر 20 شخصاً مشتبه باصابتهم بفايروس كورونا مقابل مليون دينار لليلة الواحدة لكل شخص

2020/02/29 | 09:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديـر مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني : تم الاتفاق بين مدير عام صحة النجف وصاحب فندق قطر الندى في المدينة القديمة على حجر 20 شخصاً مشتبه باصابتهم بفايروس كورونا مقابل […]

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