قيادة شرطة نينوى ترد على قائممقام سنجار بشأن عودة أحداث عام 2014

2020/02/29 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق انتقدت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، توقعات قائممقام قضاء سنجار محما خليل حول امكانية حدوث انهيار امني مشابه لما حدث عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش اراضي تقدر بثلثي العراق ومنها المحافظة، معتبرة تلك التصريحات “لا صحة لها”.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “لا صحة لما جاء […]

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