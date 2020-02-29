عشية الكلاسيكو.. راموس بحديث مفاجئ عن العدو ميسي

2020/02/29 | 09:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةالرغم من العداوة الكبيرة التي تجمع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، بنادي برشلونة الإسباني، إلا أن المدافع الإسباني لم يبخل بالثناء على نجم الغريم برشلونة، ليونيل ميسي.وفي حديثه عن ميسي قبل موقعة "الكلاسيكو" مساء الأحد، أشاد راموس بالنجم الأرجنتيني، وأكد أنه يكن "احتراما كبيرا" له، في مقابلة مع موقع "جول".وقال المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عاما: "أعتقد أنه من أفضل اللاعبين في التاريخ، وأكن له احتراما كبيرا".وأضاف: ""آمل ألا يكون ميسي في يومه غدا، وإن لم يكن فهذا يعني أننا قد أنجزنا مهمتنا، وسيكون من الأفضل كذلك لو حققنا نتيجة جيدة في المباراة".ويواجه ريال مدريد غريمه الكتالوني في قمة الدوري الإسباني على استاد سانتياغو بيرنابيو، الأحد، وهو متأخر بفارق نقطتين عنه في صدارة الترتيب.وتأتي المواجهة بعد أيام من خسارة النادي "الملكي" على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة طرد فيها راموس في الدقائق الأخيرة.وعن طريقة إيقاف برشلونة في "الكلاسيكو"، قال راموس: "ممارسة الضغط العالي عليهم أمر محفوف بالمخاطر ولكنه يسبب لهم مشكلات.في الماضي لم يحدث هذا كثيرا، ربما لأن الفرق احترمتهم كثيرا، الأمر الذي أتاح لهم إخراج الكرة من منطقتهم بسهولة من الدفاع".واستطرد قائد ريال مدريد: " أعتقد أن هذا هو مفتاح الفوز، الضغط عاليا على أرض الملعب ومحاولة قطع الكرة منهم، عندها سنضايقهم كثيرا".واستكمل راموس حديثه عن ميسي: "أتمنى له الأفضل كزميل محترف، بشرط ألا يؤثر علينا بطريقة سلبية".وأضاف: "أكن له احترامي الكامل.أعتقد هو من بين الأفضل".وسيحاول راموس وزملائه انتزاع الصدارة من برشلونة، بالانتصار عليهم في اللقاء، لأن الهزيمة ستعني ابتعاد برشلونة بفارق 5 نقاط بالصدارة، مما سيعقد مهمة تحقيق لقب الدوري.

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