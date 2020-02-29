​ الحكيم : العنف والقمع لن يسكت الاحتجاجات في العراق

2020/02/29 | 09:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.وقال عمار الحكيم في بيان "واهم من يظن ان العنف والقمع قادران على اسكات الصوت الحر، فالتجارب التي يزخر بها التاريخ الغابر والحاضر تؤكد ان الاستماع لصوت الجمهور وليس تحييده هو الطريق الانجع والاسلوب الاجدى لتجاوز اي ازمة بينه وبين السلطة".وجدد الحكيم مطالبته الحكومة والجهات الامنية بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين".وأهاب الحكيم بالمتظاهرين "في ساحات الاحتجاج الى الثبات على السلمية فإنها سلاحكم لتحقيق مطالبكم وعدمالتعرض للقوات الامنية المتواجدة لحمايتكم ، وإدانة الإساءات التي تصدر من البعض بغطائكم واستغلال عنوان التظاهر".

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