البصرة.. إغلاق المحال العامة والنوادي والمقاهي لتجنب انتشار فيروس كورونا

2020/02/29 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قررت السلطات الأمنية في البصرة اليوم السبت إغلاق المحال العامة في المحافظة كإجراء احترازي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.ووجهت السلطات النداء بموجب الأمر الديواني الصادر 55 لسنة 2020 من وزارة الصحة إذ تقرر إغلاق المحالات العامة كدار السينما والمقاهي والنوادي والمنديات الاجتماعية المختلفة للفترة من 27 شباط ولغاية 7 آذار.[…]

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