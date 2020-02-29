معركة قضائية جديدة بين نيمار وبرشلونة

2020/02/29 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- متابعات: رفع النجم البرازيلي نيمار دعوى قضائية ضد ناديه السابق برشلونة، وطالب بتعويضات تتعلق بخلاف سابق مع مصلحة الضرائب.وذكرت صحيفة موندو الإسبانية أن اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان […]

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