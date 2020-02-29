نائب: المهلة الدستورية لعلاوي لن تنتهي دون عرض كابينته الوزارية أمام البرلمان

2020/02/29 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، اليوم السبت، عن عدم إمكانية انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي دون عرضها على البرلمان، مبينا ان البرلمان يتحمل مسؤولية […]

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