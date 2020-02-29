السلطات في البصرة توجه نداء باغلاق السينما و المقاهي والنوادي

2020/02/29 | 09:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات الامنية في البصرة اقصى جنوبي العراق يوم السبت اغلاق المحال العامة في المحافظة كاجراء احترازي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

و وجهت السلطات النداء بموجب الامر الديواني الصادر 55 لسنة 2020 من وزارة الصحة اذ تقرر اغلاق المحالات العامة كدار السينما والمقاهي والنوادي والمنديات الاجتماعية المختلفة للفترة من 27 شباط ولغاية 7 اذار.

وبحسب النداء فسيكون العمل بالقرار في الساعة 600 صباح من اليوم السبت الموافق 29 /2/ 2020.

يشار الى ان وزارة الصحة في العراق قد اعلنت عن تسجيلها 8 حالات اصابة بفيروس كورونا اولها كانت في النجف لطالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية وبعدها تم تشخيص خمس حالات في كركوك، وحالتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوزاة في بيانتها الممتالية عن الحالات الاصابة بين صفوف العراقيين ان جميعهم كانوا في زيارة الى ايران وعادوا الى البلاد مؤخرا.

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