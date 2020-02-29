صحة ميسان تؤكد خلو المحافظة من فيروس ’’كورونا’’: لم نسجل إصابة لغاية الآن

2020/02/29 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، السبت (29 شباط 2020)، خلو المحافظة من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة لغاية الآن.

وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق، في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة المحافظة وبالتنسيق مع الدوائر الأخرى اتخذت مجموعة إجراءات وقائية ضد كورونا منها عقد اجتماع للمؤسسات الصحية لبحث قرارات خلية الأزمة وتنفيذ توجيهاتها الخاصة بالوقاية من هذا الفيروس، وكذلك التأكيد على حملات التوعية الصحية وحماية المنتسبين والمراجعين من الإصابة وتطبيق التعليمات والإرشادات الوقائية"، لافتاً إلى أنه "تم دراسة العديد من المقترحات المقدمة من قبل مدراء المؤسسات الصحية في تقليل التجمعات في المؤسسات الصحية والأماكن العامة وعدم مراجعة المؤسسة الصحية إلا للضرورة حفاظاً على أرواح المرضى الراقدين والمراجعين والمنتسبين".

وأضاف العلاق أنه "بحث مع مدير الدفاع المدني في المحافظة العميد نوري نعمة حسين ضرورة تكثيف الإجراءات ووضع خطط للإخلاء في المؤسسات الصحية في حال حدوث إصابات للوقاية من انتشار الفيروس"، مؤكداً "خلو المحافظة من الإصابات وعدم تسجيل أية إصابة لغاية الآن".

وأشار إلى أن "من بين الإجراءات نشر الفرق الصحية في عدد من المناطق والشوارع المهمة بالمحافظة لتوعية المواطنين للوقاية من هذا الفيروس وتوزيع الفولدرات والكمامات على المواطنين".

يتبع.

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