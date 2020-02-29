’’كورونا’’ يفتك بالاقتصاد الصيني ويدفع التصنيع إلى تراجع تاريخي

2020/02/29 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تراجع النشاط التصنيعي في الصين في فبراير إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في هذا الشهر، في وقت يشهد ث...





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