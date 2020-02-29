2020/02/29 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، السبت (29 شباط 2020)، توضيحاً بشأن منح السلف والقروض لمنستبي الداخلية، معلناً ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يصدر توضيحاً بشأن منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يصدر توضيحاً بشأن منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).