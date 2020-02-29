ميسان.. إجراءات وقائية متواصلة ضد كورونا

2020/02/29 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الملاكات الصحية والطبية في دائرة صحة ميسان وبالتعاون مع خلية الأزمة ضد فيروس كورونا لمنعه من دخول المحافظة.

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