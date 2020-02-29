ارتفاع الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية الى 2931 إصابة

2020/02/29 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت كوريا الجنوبيّة، اليوم السبت، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، في زيادة هي الأكبر حتّى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد ثلاث وفيّات إضافيّة.وأكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي […]

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