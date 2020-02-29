لماذا لا تُغلَق المعابر مع إيران؟

2020/02/29 | 09:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم قرار الحكومة في بغداد بإغلاق المعابر مع إيران، إلا أن بعضها ما زال مفتوحاً..فما السبب؟

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