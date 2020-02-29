“السيارة الغسالة”.. كهربائية بثمن رائع ويقودها الأطفال

2020/02/29 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة ستروين الفرنسية لصناعة السيارات عن سيارة كهربائية صغيرة أطلقت عليها اسم “امي”.وذكرت شبكة “سي أن أن” الأميركية، مساء الجمعة، أن السيارة الصغيرة صممت لكي تكون رخيصة بقد الإمكان إذ يبلغ ثمنها نحو 6600 دولار أميركي.وسيكون من الصعب الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة بنفس هذا السعر.وبالنسبة إلى أولئك الذين لا […]

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