2020/02/29 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات”.وأشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: مستمرون بتوزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: مستمرون بتوزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).