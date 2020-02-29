2020/02/29 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة فيدرالية أمريكية تبطل قرارات لإدارة ترامب مناوئة للمهاجرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة فيدرالية أمريكية تبطل قرارات لإدارة ترامب مناوئة للمهاجرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة فيدرالية أمريكية تبطل قرارات لإدارة ترامب مناوئة للمهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).