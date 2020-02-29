العثور على طفل رضيع داخل هيكل في سوارن بأربيل

2020/02/29 | 09:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم السبت ان قوات الامن الاسايش عثرت على طفل رضيع داخل بناية قيد الانشاء في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل .

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الاسايش عثرت مساء امس في حي "آزادي" في سوران على طفل رضيع مرمي داخل بناية قيد الانشاء.

واضاف المصدر ان مجموعة من الاطفال كانوا يلعبون بالقرب من البناية فسمعوا بالصدفة صوت الطفل وهو يبكي ليبادروا الى اخبار ذويهم الذين ابلغوا الاسايش، مشيرا الى ان الطفل تم نقله الى مستشفى الولادة في القضاء وهو الان بصحة جيدة.

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