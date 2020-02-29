2020/02/29 | 09:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في ايسلندا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في ايسلندا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في ايسلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).