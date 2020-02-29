“لكم دینكم ولي دینِ”

2020/02/29 | 09:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي أرى أن ھذا دیدن ساستنا من رؤساء الكتل وزعماء الأحزاب، بمسیرة الملیون میل في العملیة السیاسیة، والتي لاأدري متى یستقرون سئل أعرابي یوما: كیف أنت في دینك؟ أجاب: […]

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