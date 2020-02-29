نائب عن الفتح: هناك تفاؤل بأن حكومة علاوي ستمرر

2020/02/29 | 09:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، أنه بعد فشل جلسة الخميس، دارت مفاوضات وحوارات مكثفة بين كافة القوى السياسية، وهناك تفاؤل بأن حكومة محمد توفيق علاوي، ستمرر بجلسةالغد.وبيّن […]

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