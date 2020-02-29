2020/02/29 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي في العياضية بالموصل.وقال بيان لمديرية الاستخبارات، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ القت القبض على احد الارهابيين في منطقة تمارات بناحية العياضية بالموصل”.واضاف، ان “الارهابي احد العناصر الامنية لداعش وكُلفَ بتقديم معلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها […]

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