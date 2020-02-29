برلمانية تطالب عبر “العهد نيوز” بضرورة انصاف البصرة واشراك الكفائات من ابنائها في الحكومة

2020/02/29 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، ضرورة انصاف البصرة وإشراك الكفائات من أبناء المحافظة.فيما بينت أن البصرة تعرضت لغبن متكرر جراء سياسة الحكومات المتعاقبة.وقالت البجاري لـ”العهد نيوز” اليوم السبت ان “استحقاق البصرة وضرورة رفع الغبن المتكرر من جراء السياسات للحكومات السابقة ” مبينة ان “قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والقوانين والمشاريع التي تدعم […]

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