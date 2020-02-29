الشابندر : القادة الشيعة خانوا المذهب واهله والعراق

2020/02/29 | 09:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال المفكر السياسي غالب الشابندر في تغريدة على "تويتر " ان القادة الشيعة في العملية السياسية خانوا المذهب و أهله و ارضه و سمعته و ابنائه و يلتحق بهم البقية من سنة و كورد بخيانتهم للعراق.

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