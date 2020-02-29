الربيع يطل برأسه على مناخ العراق وتوقعات بسقوط أمطار في هذه المناطق

2020/02/29 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع متنبئ جوي، تأثر العراق في بداية الأسبوع المقبل بمنخفض جوي سريع ومنخفض جوي أقوى منه قليلاً آخر نهاية الأسبوع.وقال صادق عطية في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ان المنخفض الأول “سيتسبب بهطول مطر في مدن الشمال، وأجواء شبه مستقرة في الوسط والجنوب والغربية وارتفاع بدرجات الحرارة متوقع اعتبارا […]

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