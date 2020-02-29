صحة السليمانية تحذر: امامنا اسبوع حساس


صحة السليمانية تحذر: امامنا اسبوع حساس
2020/02/29 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحة السليمانية تحذر: امامنا اسبوع حساس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 09:59.

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