محافظة بغداد تخصص 20 مليار دينار للمشاريع بقضاء الحسينية

2020/02/29 | 09:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ادرجتْ محافظةُ بغداد عددا من المشاريع الخدمية في ناحية الرشيد ضمن خطة موازنتها للعام الحالي، معلنة تخصيص 20 مليار دينار لمشاريع اكساء ومجاري ومدارس ضمن قضاء الحسينية.

وذكر محافظُ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية تابعتها "الغد برس"، بأن "المحافظة وضمن خططها اللازمة لرفع المستوى الخدمي بمناطق الاطراف والنهوض ببناها التحتية، ادرجت عددا من المشاريع الخدمية في ناحية الرشيد ضمن خطتها للعام الحالي".

واضاف، ان "المشاريع تشمل اكساء شوارع ومجاري ومدارس وتأهيل خطوط كهرباء وتجهيز عدد من المناطق بالمحولات الكهربائية".

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