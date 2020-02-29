تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى حيوان

2020/02/29 | 10:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى كلب في هونغ كونغ.

وبعد ذلك اضطرت السلطات لإعلان وضع كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بالفيروس، في الحجر الصحي، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت سلطات هونغ كونغ، أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية، مشيرة إلى أنه ليس هناك "عوارض ذات صلة" بالفيروس.

وأشار ناطق باسم الحكومة، الى ان "اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء فيروس كورونا".

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس، أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في "شدق الكلب وخطمه".

وقد نقل الكلب من منزل مربيته البالغة من العمر 60 عاما، الأربعاء، بعد تشخيصها بالإصابة ووضعها في الحجر الصحي في أحد المستشفيات.

وأوضحت السلطات أن الحيوان سيراقب عن كثب ويخضع لفحوص إضافية، وسيبقى في الحجر إلى أن يشفى.

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