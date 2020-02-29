أمانة بغداد تحدد موعد إعادة فتح سريع التاجي أمام حركة السير

2020/02/29 | 10:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت امانة بغداد، اليوم السبت، موعد اعادة فتح سريع التاجي أمام حركة السير والمرور.

وقالت الامانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "دائرة المشاريع شارفت على انجاز اعمال الاكساء في الطبقة النهائية لطريق بغداد-سامراء المسمى شعبياً (سريع التاجي) وتحديدًا الجانب المتوجه من بوابة بغداد الشمالية وحتى جسر السايلو وستقوم بإدخاله الخدمة أمام حركة السير والمرور نهاية الأسبوع الجاري".

واضافت، ان "انجاز العمل في الجانب الاخر، من جسر السايلو باتجاه البوابة سيكون في وقت لاحق".

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