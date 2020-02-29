دولة القانون لـ “العهد نيوز” : من الصعوبة تمرير حكومة علاوي من

2020/02/29 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص استبعد ائتلاف دولة القانون، ان يصوت مجلس النواب على تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “من الصعوبة جدا تمرير الحكومة من قبل مجلس النواب”.لكن المطلبي لم يستبعد ان تستحدث احداث معينة يمكن ان تغير المسار من […]

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