الطقس.. العراق يدخل أولى حالات فصل الربيع

2020/02/29 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، دخول فصل الربيع، ابتداءً من يوم غد السبت.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الأجواء ستكون ممطرة في مدن الشمال، وأجواء شبه مستقرة في الوسط والجنوب والغربية، وارتفاع في درجات الحرارة متوقع اعتباراً من السبت ثم انخفاض وسط الأسبوع”.وأضاف، أنه […]

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