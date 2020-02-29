صحة السليمانية تدعو العائدين من إيران إلى زيارة المستشفى الخاص بتشخيص كورونا ‏

2020/02/29 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

دعا المدير العام لصحة السليمانية، صباح هورامي، السبت (29 شباط 2020)، المواطنين العائدين من إيران إلى زيارة المستشفى الخاص بتشخيص كورونا، بمنطقة سرجنار وسط المحافظة.

وقال هورامي في ببيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المديرية تدعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة مخاطر فايروس كورونا المستجد"،ة لافتا إلى أن "الاسبوع الحالي اسبوع حساس جداً للوقاية من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية واطرافها".

واضاف أن "المديرية تدعو جميع المواطنين في محافظة السليمانية واطرافها الى الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية وخاصة خلال الاسبوع الحالي".

وتابع البيان :"يجب متابعة المواطنين العائدين من الجمهورية الاسلامية الايرانية في اماكن عزل وعدم السماح لهم بالتماس المباشر مع باقي المواطنين"، مشيرا إلى انه "على اي مواطن عائد من الجمهورية الاسلامية الايرانية زيارة المستشفى الخاصة بتحديد الاصابة بفايروس كورونا في منطقة سرجنار عند ظهور اية اعراض عليه كارتفاع درجات الحرارة او السعال".

واوضح، أن "اي مواطن لم يقم بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية أو لم يكن لديه اي تماس مباشر مع العائدين من ايران لا يحتاج الى زيارة المستشفيات عند ظهور اعراض الانفلونزا عليه".

بغداد اليوم-واسط

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وذكر إعلام صحة واسط، في بيان، انه "باسناد من قبل مديرية الأمن الوطني، نفذت دائرة

بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد، شار

بغداد اليوم- ميسان

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وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق، في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة المحافظة

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