بسبب ’’كورونا’’.. واسط تعلن غلق المقاهي لمدة 10 أيام تنفيذاً لقرار وزارة الصحة

2020/02/29 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت (29 شباط 2020) إغلاق المقاهي لمدة 10 أيام تنفيذاً لقرار وزارة الصحة، لتفادي تفشي فيروس "كورونا".

وذكر إعلام صحة واسط، في بيان، انه "باسناد من قبل مديرية الأمن الوطني، نفذت دائرة صحة واسط عمليات غلق لعدد من المقاهي في مركز مدينة الكوت، استناداً للأمر الديواني الصادر من وزارة الصحة، والذي يشمل المنتديات الاجتماعية المختلفة".

وأشار الى أن "الإغلاق سيستمر لمدة عشرة ايام من تاريخ الغلق".

وكان وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، أصدر الثلاثاء (25 شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ترأس اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة ".

واضاف البيان أن "مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول (تايلند، كوريا الجنوبية، اليابان، ايطاليا، سنغافورة)".

وتابع: "يستثنى من الاجراءات اعلاه على ان يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة العراقيين الوافدين من الدول المذكورة، الاشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية وتدقيق تأشيره دخول الوافدين الى الدول المشار اليها في اعلاه من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الاربعة عشر يوما الماضية".

واردف أن "اللجنة تهيب العراقيين كافة بعدم السفر الى الدول المشار اليها ومراجعة وزارة الصحة لموقف الاجراءات المذكورة وبشكل يومي وحسب المستجدات وعلى مدار الساعة واستنفار كافة موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام وتمنع التجمعات في كافة ارجاء محافظة النجف وعدم السفر من والى محافظة النجف الاشرف الا في حالات الضرورة القصوى فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات الا في الحالات الضرورة القصوى كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات الغير ضرورية في عموم جمهورية العراق".

ولفت البيان إلى أن "علاوي أكد على اهمية متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة للاحتكار ورفع الاسعار وتوحيد لغة الخطاب الاعلامي وتخول شبكة الاعلام العراقي في قضايا التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لوزارة الصحة والبيئة ".

بغداد اليوم- السليمانية

دعا المدير العام لصحة السليمانية، صباح هورامي، السبت (29 شباط 2020)، المواطنين العائدين من إيران إلى زيارة المستشفى الخاص بتشخيص كورونا، بمنطقة سرجنار وسط المحافظة.

وقال هورامي في ببيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت (29 شباط 2020)، دخول جانب الذهاب من طريق سريع التاجي للخدمة أمام حركة السير والمرور نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد، شار

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، السبت (29 شباط 2020)، خلو المحافظة من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة لغاية الآن.

وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق، في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة المحافظة

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