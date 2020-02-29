أمريكا ترجئ قمة “آسيان” على خلفية انتشار كورونا

2020/02/29 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأت الولايات المتحدة قمةً لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان مقررا عقدها في لاس فيغاس الشهر المقبل، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.ووفقا لوكالة “فرانس برس” قال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إنه “في وقت يعمل المجتمع الدولي معا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، اتخذت الولايات المتحدة بالتشاور مع شركائها في آسيان القرار الصعب […]

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