أمانة بغداد: إعادة جزء من سريع التاجي للخدمة نهاية الأسبوع

2020/02/29 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن إعادة جزء من سريع التاجي للخدمة نهاية الأسبوع الجاري.

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