شاهد.. مدير المركز الصحي في مطار بغداد يرد على نائب تحدّث عن تعطّل أجهزة كشف المصابين بكورونا: أوقفنا الكاميرات  

2020/02/29 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رد مدير مركز صحي مطار بغداد الدولي، ليث اللبان، على ما مصرح به عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي من وتعطّل أجهزة كشف المصابين بفيروس كورونا في مطار بغداد.وقال اللبان، في شريط مسجّل حصلت عليه “يس عراق” إن “الموسوي وصل إلى قاعة نينوى في مطار بغداد الدولي، في لحظة إطفاء […]

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