2020/02/29 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين مستمر في توزيع الماستر كارد على منتسبي الداخلية

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية.

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