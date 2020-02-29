2020/02/29 | 10:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بمفوضية حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر وإصابة ١٤ جراء مصادمات الأمس بالخلاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بمفوضية حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر وإصابة ١٤ جراء مصادمات الأمس بالخلاني ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بمفوضية حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر وإصابة ١٤ جراء مصادمات الأمس بالخلاني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).