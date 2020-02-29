هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

2020/02/29 | 10:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي يوم السبت عن مقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري بهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري قُتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد.

واضاف البيان ان القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على شن الهجوم.

تتمة..

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