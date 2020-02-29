2020/02/29 | 10:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري بهجوم ارهابي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد".

واضافت ان "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

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