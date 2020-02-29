2020/02/29 | 10:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من داعش شمالي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من داعش شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من داعش شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).