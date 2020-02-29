استشهاد 3 مقاتلين من الحشد العشائري شمالي بغداد

2020/02/29 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استشهد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد.وقال بيان لخلية الاعلام الامني، في بيان تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي”.

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