صحة السليمانية تدعو العائدين من خارج البلاد لزيارة المستشفى الخاص في سرجنار

2020/02/29 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا المدير العام لصحة السليمانية، صباح هورامي، السبت، المواطنين العائدين من إيران إلى زيارة المستشفى الخاص بتشخيص كورونا، بمنطقة سرجنار وسط المحافظة.وقال هورامي في ببيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المديرية تدعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة مخاطر فايروس كورونا المستجد”، لافتا إلى أن “الاسبوع الحالي اسبوع حساس […]

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