موقع امريكي : تكليف

2020/02/29 | 10:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف تقرير لموقع “جاست سيكورتي” المختص بقضايا الأمن القومي، بان ايران ستكلف فصيل مسلح عراقي في استهداف المصالح الامريكية في العراق بدلا من كتائب حزب الله العراق.واكد الكاتب “كريسبن سميث” في تحليل له حول مستقبل النفوذ الإيراني في الحكومة العراقية والاستراتيجية الجديدة لها هناك ،بعد مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني وقائد “كتائب حزب الله” أبو مهدي المهندس في غارة أميركية، أن الأخيرة فقدت قائدها وعددا من مسلحيها، وتعرضت قواعدها لضربات متكررة خلال الشهرين الماضيين.وأضاف أن “كتائب حزب الله” تتعرض للتدقيق الشديد حاليا، وأن الأمين العام لها “أحمد الحميداوي” وضعته واشنطن هذا الأسبوع على “لائحة الإرهاب” ما يضع ضغوطا متزايدة عليها.وقال الكاتب إن إيران سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إيجاد فصيل مسلح يحل محل “كتائب حزب الله” لتقوم بأنشطة معادية للولايات المتحدة والتحالف.ورجح الكاتب أن الفصيل المرشح للقيام بهذا الدور هي “حركة النجباء” التي أطلقت تصريحات معادية للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن فصائل أخرى ممثلة في البرلمان العراقي مثل “عصائب أهل الحق” لديها مصالحها السياسية والاقتصادية التي لا تريد أن تخسرها لو قامت بهذا الدور.

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