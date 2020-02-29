سعر الدولار في العراق اليوم السبت 29 فبراير 2020

2020/02/29 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد أسعار صرف الدولار، استقرارا نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد وعدد من المحافظات.وافتتح سعر الصرف ليوم السبت 29/2/2020 في بغداد – بورصة الكفاح بسعر 120,150 لكل مائة دولار، أما السعر في الصيرفات: السعر في الصيرفات شراء 119,750 بيع 120,750 —————- النجف 120,250 ————— اربيل 120,175 ——— البصرة 120,350 ———- السليمانية […]

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