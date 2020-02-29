الإعلام الأمني: مقتل 3 منتسبين في الحشد العشائري بهجوم لداعش شمالي بغداد

2020/02/29 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (29 شباط 2020) مقتل 3 منتسبين في الحشد العشائري بهجوم لداعش شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري، استشهدوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد".

وأشارت الى ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

بغداد اليوم _ سامراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن انتهاء مراسيم زيارة الامامين العسكريين دون تسجيل اي حادث يذكر.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت قيادة عمليات سامراء على مدار

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الجمعة، إنتهاء عمليات قادة النصر العسكرية بنجاح.

وقال مصلح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية انتهت بنجاح بعد تطه

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل منتسب واصابة اخر بهجوم ارهابي في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط ا

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