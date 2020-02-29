المرور تعلن إيقاف العمل في مواقع التسجيل بكركوك والنجف بدءاً من اليوم

2020/02/29 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت (29 شباط 2020)، ايقاف العمل بمواقع التسجيل في كركوك والنجف.

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