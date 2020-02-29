الصحة الكويتية: لم نسجل أية حالات إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/02/29 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت (29 شباط 2020)، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت الكويت قد أكدت، في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43 جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران".

وجاء في بيان للوزارة، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على صحة الجميع.

بغداد اليوم-متبعة

بعد نحو شهرين من ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد من الصين، وحول العالم، انتشرت أفكار عدة ومعلومات مغلوطة بشأن الوباء الذي بات يقلق العالم، وطرق الوقاية منه.

هنا أبرز المعلومات المتداولة حول فيروس كورونا الجديد، والتحليل الحقيق

بغداد اليوم-متابعة

تراجع النشاط التصنيعي في الصين في فبراير إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في هذا الشهر، في وقت يشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، السبت.

واتخذت السلطات تدابي

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن المصاب بفيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يتعافى منه تماما خلال 20 يوما منذ ظهور أعراضه.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش : "وفقا لتوصياتنا السريرية يمكن إخراج المر

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