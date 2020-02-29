الصيادي: تمرير حكومة علاوي مرهون بتمرير الصفقات السياسية

2020/02/29 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق استبعد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، السبت، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي غدا الأحد، مشيرا إلى أن تمرير الحكومة مرهون بتمرير الصفقات السياسية.وقال الصيادي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “مجلس النواب منقسم الى قسمين بشأن حكومة علاوي”، مبينا أن “البعض يحاول تمرير حكومة علاوي بحجة الاستقلالية […]

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